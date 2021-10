Mercedes: la FIA respinge la protesta della Red Bull (Di martedì 5 ottobre 2021) La FIA ha scagionato la Mercedes. Tutte le accuse della Red Bull contro la scuderia anglo-tedesca sono crollate dopo un attento controllo della Federazione Internazionale. Gp Turchia 2021: orari e dove vederlo in TV Mercedes: la FIA ha agito correttamente? La protesta Red Bull, emersa nel post Gran Premio d’Olanda si è subito eclissata. Il team di Milton Keynes infatti, aveva protestato in merito all’incremento di potenza del motore Mercedes subito dopo il Gran Premio di Silverstone. La FIA aveva accolto questo reclamo del team austriaco, mettendosi subito al lavoro per verificare il tutto. Red Bull infatti ha pensato che il team di Brixworth avesse trovato un modo per raffreddare l’aria destinata al plenum ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 ottobre 2021) La FIA ha scagionato la. Tutte le accuseRedcontro la scuderia anglo-tedesca sono crollate dopo un attento controlloFederazione Internazionale. Gp Turchia 2021: orari e dove vederlo in TV: la FIA ha agito correttamente? LaRed, emersa nel post Gran Premio d’Olanda si è subito eclissata. Il team di Milton Keynes infatti, avevato in merito all’incremento di potenza del motoresubito dopo il Gran Premio di Silverstone. La FIA aveva accolto questo reclamo del team austriaco, mettendosi subito al lavoro per verificare il tutto. Redinfatti ha pensato che il team di Brixworth avesse trovato un modo per raffreddare l’aria destinata al plenum ...

