Mercato Milan – Di Marzio: “Rinnovo Romagnoli, iniziata la trattativa” (Di martedì 5 ottobre 2021) L'esperto di Mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del Rinnovo del capitano del Milan Alessio Romagnoli. Queste le ultime Leggi su pianetamilan (Di martedì 5 ottobre 2021) L'esperto diGianluca Diha parlato deldel capitano delAlessio. Queste le ultime

Advertising

elliott_il : @edonistico @HaugeFan il trq del Milan per i prossimi anni). L'ultimo caso un po discutibile è Kessie, che pero pot… - paolo_antonioli : @nonleggerlo @SkySport Napoli 60 % Milan 40 % L'Inter lotterà per terza e quarta posizione con Juve e forse Roma. (… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – #DiMarzio: “Rinnovo #Romagnoli, iniziata la trattativa” #ACMilan #SempreMilan - kkkeim : ?? ?? a casa Milan qualche rinnovo è arenato, ma la dirigenza sta già lavorando per portare a Gennaio,alla corte di S… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – #DiMarzio: “Rinnovo #Kessie? Non ci sono le condizioni” #ACMilan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Milan, occhi sul Red Bull Salisburgo: Sucic e non solo, i talenti nel mirino Commenta per primo La politica del Milan degli ultimi anni sul mercato è stata piuttosto chiara e redditizia: l'obiettivo è quello di andare a scovare i giovani talenti cercando di anticipare la concorrenza ma con una particolare ...

Vlahovic sul mercato: a gennaio c'è un club favorito Commenta per primo Juventus, Inter e Milan sono i tre club italiani che stanno lavorando al suo acquisto, ma se la Fiorentina vorrà cedere Dusan Vlahovic in questa sessione invernale di mercato c'è un club che partirà davanti agli altri. ...

Mercato Milan – Incontro con l’agente di Verschaeren e Lang: le ultime Pianeta Milan Mi voglio gustare Kessie fino all’ultima partita in rossonero. Un consiglio ai dirigenti del Milan Con calma e con attenzione, i plenipotenziari del mercato troveranno poi un eventuale sostituto, come e accaduto con Maignan. Intanto però “Il presidente” gioca nel Milan, aiuta il Milan, esalta il ...

Roma, Mourinho va all'attacco Stanno arrivando le grandi salite. Ci racconteranno quanto è davvero tosta la Roma di José Mourinho, se il rischio paga, se il suo gioco d’attacco matto e ...

Commenta per primo La politica deldegli ultimi anni sulè stata piuttosto chiara e redditizia: l'obiettivo è quello di andare a scovare i giovani talenti cercando di anticipare la concorrenza ma con una particolare ...Commenta per primo Juventus, Inter esono i tre club italiani che stanno lavorando al suo acquisto, ma se la Fiorentina vorrà cedere Dusan Vlahovic in questa sessione invernale dic'è un club che partirà davanti agli altri. ...Con calma e con attenzione, i plenipotenziari del mercato troveranno poi un eventuale sostituto, come e accaduto con Maignan. Intanto però “Il presidente” gioca nel Milan, aiuta il Milan, esalta il ...Stanno arrivando le grandi salite. Ci racconteranno quanto è davvero tosta la Roma di José Mourinho, se il rischio paga, se il suo gioco d’attacco matto e ...