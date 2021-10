Mercato Juventus, Cristiano Ronaldo causa mal di pancia al Manchester United: pronto l’addio della punta dei Reds (Di martedì 5 ottobre 2021) Cavani insoddisfatto Giocare con un campione assoluto come Cristiano Ronaldo, porta sicuramente tanti vantaggi, ma anche qualche noia. Infatti un profilo illustre come quello del cinque volte pallone d’oro difficilmente può essere messo in panchina, dunque qualcun altro dovrà cedergli il posto. Mentre alla Juventus lo spogliatoio è sempre rimasto compatto e nessuno si è mai lamentato della presenza del portoghese, nonostante le numerose panchine di talenti come Dybala e Morata, al Manchester United cominciano ad arrivare i primi mal di pancia. Nello specifico, chi più di tutti ha subito il ritorno glorioso di Cristiano Ronaldo ai Red Devils, è stata l’ex fuoriclasse del nostro campionato. Edinson Cavani, approdato in Inghilterra ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Cavani insoddisfatto Giocare con un campione assoluto come, porta sicuramente tanti vantaggi, ma anche qualche noia. Infatti un profilo illustre come quello del cinque volte pallone d’oro difficilmente può essere messo in panchina, dunque qualcun altro dovrà cedergli il posto. Mentre allalo spogliatoio è sempre rimasto compatto e nessuno si è mai lamentatopresenza del portoghese, nonostante le numerose panchine di talenti come Dybala e Morata, alcominciano ad arrivare i primi mal di. Nello specifico, chi più di tutti ha subito il ritorno glorioso diai Red Devils, è stata l’ex fuoriclasse del nostro campionato. Edinson Cavani, approdato in Inghilterra ...

