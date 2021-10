Meloni parla già da leader del centrodestra: “Finora in ordine sparso, chiamerò Berlusconi e Salvini per serrare i ranghi sui ballottaggi” (Di martedì 5 ottobre 2021) Prima elenca tutte le percentuali ottenute dal suo partito: dal 14% di Latina al 23 di Novara. Poi torna sulla sfida lanciata ieri al segretario del Pd, attacca il leader del Movimento 5 stelle, e infine si rivolge agli alleati usando un tono inequivocabile: “chiamerò oggi Salvini e Berlusconi per riconfermare l’impegno da parte di tutti. Serve serrare di più i ranghi adesso che il confronto si polarizza”. Nel day after delle amministrative, Giorgia Meloni parla già da leader del centrodestra. Alla conferenza stampa di Enrico Michetti, il “suo” candidato sindaco che ha centrato il ballottaggio a Roma da primo in classifica, la capa di Fratelli d’Italia esordisce ufficialmente da guida della coalizione. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Prima elenca tutte le percentuali ottenute dal suo partito: dal 14% di Latina al 23 di Novara. Poi torna sulla sfida lanciata ieri al segretario del Pd, attacca ildel Movimento 5 stelle, e infine si rivolge agli alleati usando un tono inequivocabile: “oggiper riconfermare l’impegno da parte di tutti. Servedi più iadesso che il confronto si polarizza”. Nel day after delle amministrative, Giorgiagià dadel. Alla conferenza stampa di Enrico Michetti, il “suo” candidato sindaco che ha centrato ilo a Roma da primo in classifica, la capa di Fratelli d’Italia esordisce ufficialmente da guida della coalizione. ...

