Medtronic inaugura i nuovi spazi nella sede di Milano

Leggi su italiasera

(Di martedì 5 ottobre 2021) “Dare vita a unoo di lavoro innovativo, di condivisione e connessione”: con questo obiettivo sono statiti iuffici milanesi di, multinazionale specializzata in tecnologie, servizi e soluzioni mediche. A tagliare il nastro, ieri,di Via Varesina 162, sono stati il Ceo, Geoff Martha, il presidente Emea, Rob ten Hoedt e il Presidente e Amministratore delegato Italia, Michele Perrino, alla presenza del Console Generale Usa, Robert Needham. L’zione “rappresenta la partenza di un nuovo inizio, con cuiintende rilanciare l’organizzazione del lavoro – oltre l’emergenza Covid 19, nel corso della quale l’azienda non si è mai fermata – dove saranno le ...