Mattia Montenesi perde la vita a 15 anni: aveva incantato il pubblico di Italia's got talent (Di martedì 5 ottobre 2021) Mattia Montenesi, il ballerino che era riuscito a farsi apprezzare da tutti durante la sua avventura a Italia's Got talent, non ce l'ha fatta. Nella giornata di ieri, a soli 15 anni, ha dovuto arrendersi al brutto male che lo aveva colpito lo scorso anno. Avrebbe festeggiato il compleanno il prossimo 23 dicembre. Nonostante le quattro operazioni e le terapie a cui si era sottoposto, il suo corpo non ha retto. Mattia si è «addormentato» circondato dall'affetto dei suoi cari. A dare il triste annuncio è stato suo padre Andrea con un post su Facebook: "Nell'ultima “battle” l'avversario di Mattia era troppo forte. Ciao Amore Mio". Mattia Montenesi, conosciuto da tutti come «Scatto» per la sua incredibile energia Il ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 5 ottobre 2021), il ballerino che era riuscito a farsi apprezzare da tutti durante la sua avventura a's Got, non ce l'ha fatta. Nella giornata di ieri, a soli 15, ha dovuto arrendersi al brutto male che locolpito lo scorso anno. Avrebbe festeggiato il compleanno il prossimo 23 dicembre. Nonostante le quattro operazioni e le terapie a cui si era sottoposto, il suo corpo non ha retto.si è «addormentato» circondato dall'affetto dei suoi cari. A dare il triste annuncio è stato suo padre Andrea con un post su Facebook: "Nell'ultima “battle” l'avversario diera troppo forte. Ciao Amore Mio"., conosciuto da tutti come «Scatto» per la sua incredibile energia Il ...

