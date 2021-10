Masters 1000 Indian Wells 2021 | Berrettini-Sinner | potenziale derby agli ottavi! Medvedev fortunato | Fognini con Tsitsipas al 3° turno

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si è tenuto il sorteggio del tabellone principale del penultimodell’anno, quello di, spostato in ottobre come risposta alle conseguenze della pandemia di Covid-19 nel mese di marzo. In attesa di scoprire quali saranno i qualificati, c’è davvero tanto materiale per quella che è una delle tappe di primaria importanza nella corsa alle ATP Finals. Il capitolo più importante riguarda l’Italia, con Matteoe Janniksorteggiati dalla stessa parte di tabellone: potrebbero incontrarsi negli ottavi di finale. Se per il romano il cammino dovrebbe essere piuttosto agevole, un po’ più complicata è la situazione dell’altoatesino, che potrebbe ritrovare John Isner al terzo, ed è fresca nella memoria la partita di Cincinnati in cui ...