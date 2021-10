Massimo Galli indagato a Milano nell'inchiesta sulle università (Di martedì 5 ottobre 2021) Il professor Massimo Galli, primario di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano e uno degli scienziati più conosciuti in questi lunghi mesi di pandemia Covid , è indagato dalla Procura del ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Il professor, primario di Malattie infettive dell'ospedale Sacco die uno degli scienziati più conosciuti in questi lunghi mesi di pandemia Covid , èdalla Procura del ...

Massimo Galli indagato a Milano: 'Concorsi truccati all'università' Lo scienziato Massimo Galli , primario di malattie infettive al Sacco di Milano, sarebbe indagato dalla Procura di milano per turbativa d'asta e falso ideologico. L'inchiesta, scrive il Corriere della Sera , ...

Massimo Galli indagato a Milano nell'inchiesta sulle università Il professor Massimo Galli, primario di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano e uno degli scienziati più conosciuti in questi lunghi mesi di pandemia Covid , è indagato dalla Procura del capoluogo ...

