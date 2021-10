Massimo Cannoletta: chi è, età, vita privata, studi, l’Eredità, dove vive, famiglia, Oggi è un altro giorno, Instagram (Di martedì 5 ottobre 2021) Torna l’appuntamento quotidiano con Oggi è un altro giorno il programma tv in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1. La conduzione, anche quest’anno, è affidata a Serena Bortone. La puntata di ieri è stata molto diversa da quanto si aspettasse il pubblico a causa di uno sciopero indetto dalla Rai. La Bortone ha però confermato, sui social, i suoi Affetti Stabili: ospiti ricorrenti nella trasmissione Oggi è un altro giorno. Tra questi c’è l’ormai famosissimo Massimo Cannoletta. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Massimo Cannoletta: chi è, età, carriera Massimo Cannoletta è nato a Lecce e ha 47 anni. Si è laureato in Scienze Politiche ma come mestiere da diversi anni fa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Torna l’appuntamento quotidiano conè unil programma tv in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1. La conduzione, anche quest’anno, è affidata a Serena Bortone. La puntata di ieri è stata molto diversa da quanto si aspettasse il pubblico a causa di uno sciopero indetto dalla Rai. La Bortone ha però confermato, sui social, i suoi Affetti Stabili: ospiti ricorrenti nella trasmissioneè un. Tra questi c’è l’ormai famosissimo. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è, età, carrieraè nato a Lecce e ha 47 anni. Si è laureato in Scienze Politiche ma come mestiere da diversi anni fa ...

Advertising

AerdnaXCI : #OggiEUnAltroGiorno #5Ottobre Affetti Stabili Emanuel Caserio Jessica Morlacchi Massimo Cannoletta Ospiti Simon… - oranonmiva : Non pretendo un nuovo Massimo Cannoletta ma sto Paolo non lo reggo #leredita - zazoomblog : Massimo Cannoletta da Oggi è un altro giorno diventa protagonista di un altro show - #Massimo #Cannoletta #altro… - GiovanniLond : #citofonareRai2 ma ritorna Massimo prima della fine? O solo tre minuti di Cannoletta in due ore di programma, ma co… - DiTopazio : @soloversacexme Complimenti per questo bellissimo programma e bravissimo Massimo Cannoletta! Da Padova con gioia e felicita'! -