Massaro | “Soddisfazione per il risultato del centrodestra | proseguiamo su questa strada”

(Di martedì 5 ottobre 2021) “Siamo molto soddisfatti di questo– dichiara Pietrangelo, candidato per la coalizione del centro-destra alla Presidenza del Municipio XII –ancora più significativo in quanto proviene soprattutto dal voto delle periferie che noi, come previsto nel nostro programma, intendiamo rilanciare”. “Ringrazio sentitamente – prosegue– le forze politiche che stanno sostenendo con serietà e lealtà la mia candidatura a Presidente. Così come ringrazio i tanti elettori per la fiducia che ci hanno accordato nella prima tornata elettorale”. “Alla popolazione del Municipio XII – conclude Pietrangelo– mi sento di dire che, se al ballottaggio saró eletto Presidente, rappresenterò l’intera collettivitá, non solo il mio schieramento politico. Coerentemente con i miei valori ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Massaro Soddisfazione

RomaDailyNews

CAMPOMARINO - Unaenorme, che viene condivisa con tutto il mondo del non profit, anima in queste ore il ..." il commento del presidente del Centro di servizio Gian Franco, in nome ...ha precisato: "Reverendissimo, questa Arciconfraternita nel condividere lae l'entusiasmo delle comunità andriesi alla notizia della sua nomina episcopale, non poteva ...di Riccardo Giannini Si fa chiamare il "Massaro" e non sindaco. Barba talvolta incolta, non ama i formalismi e non sempre indossa la cravatta. I cittadini lo hanno visto spesso im ...SIENA. Nei giorni scorsi è avvenuta la consegna di un Defibrillatore di ultima generazione da parte di Dilva Genovesi della Andrea Massari ONLUS al GTS, La donazione è stato un atto molto apprezzato v ...