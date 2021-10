Martina Pigliapoco | l’eroica carabiniera che ha salvato una donna dal tentativo di suicidio

(Di martedì 5 ottobre 2021) La storia di una, madre di tre figli pronta a farla finita, e di unadi soli 25 anni, che con le parole è riuscita a trasmettere la forza di non mollare ad una persona in difficoltà: teatro di questo incontro un ponte a Perarolo di Cadore Quasi quattro ore di trattativa e alla fine, con il dialogo e le parole, toccando le corde giuste, è riuscita a far desistere unadaldi togliersi la vita gettandosi da un ponte a Perarolo di Cadore, nel bellunese. Ladella stazione San Vito di Cadore, racconta all’Adnkronos quei momenti drammatici finiti con una “gioia immensa, indescrivibile. Mi sono sentita veramente utile nel fare questo lavoro e orgogliosissima di averla aiutata”. A segnalare la situazione di ...

Il carabiniere 25ennedella stazione San Vito di Cadore ha salvato una donna, madre di tre figli, che voleva farla finita gettandosi da un ponte di tipo tibetano. La militare ha raccontato all'Adnkronos ...Due storie dalla giornata di ieri, dalla cronaca e dalla politica, ci raccontano perché non ci sono 'battaglie perse' Due notizie dalla giornata di ieri. La prima:, carabiniere di 25 anni, è rimasta per quattro ore a parlare con una donna, madre di tre figli, che voleva lanciarsi da un ponte tibetano sospeso in una gola della val Montina, in ...Una donna nel bellunese stava tentando il suicidio fino all'arrivo di due militari, provvidenziali le parole della giovane carabiniera ...Carabiniere salva donna dal suicidio, voleva togliersi la vita a causa dei suoi problemi economici. Ecco cosa ha provato l'agente ...