Marocco vs Guinea-Bissau: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 5 ottobre 2021) Cercando di ottenere due vittorie su due, il Marocco accoglie la Guinea-Bissau al Complexe Prince Moulay Abdellah nel Gruppo I delle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Gli uomini di Vahid Halilhodzic hanno iniziato la loro stagione con una vittoria sul Sudan l’ultima volta, mentre gli ospiti si sono ripresi da un pareggio nella giornata di apertura per ottenere una comoda vittoria sulla Guinea a Khartoum. Il calcio di inizio di Marocco vs Guinea-Bissau è previsto domani, mercoledi 6 ottobre, alle 21 ora italiana Prepartita Marocco vs Guinea-Bissau: a che punto sono le due squadre? Marocco Il Marocco è una delle migliori nazioni africane in termini di partecipazione alla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 ottobre 2021) Cercando di ottenere due vittorie su due, ilaccoglie laal Complexe Prince Moulay Abdellah nel Gruppo I delle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Gli uomini di Vahid Halilhodzic hanno iniziato la loro stagione con una vittoria sul Sudan l’ultima volta, mentre gli ospiti si sono ripresi da un pareggio nella giornata di apertura per ottenere una comoda vittoria sullaa Khartoum. Il calcio di inizio divsè previsto domani, mercoledi 6 ottobre, alle 21 ora italiana Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilè una delle migliori nazioni africane in termini di partecipazione alla ...

Advertising

tonikk_ : @ParticipioPart Non è del tutto vero. L'ultima è stata giocata d'estate, le prossime due sono previste d'estate (tr… - Cucciolina96251 : RT @LAROMA24: Guinea: Diawara convocato per le sfide contro il Sudan ed il Marocco #AsRoma - ilRomanistaweb : ?? L'account ufficiale della Nazionale della Guinea ha diramato oggi la lista dei selezionati dal ct Didier Six - LucaSperanzioso : RT @ilRomanistaweb: ????Amadou #Diawara convocato dalla Guinea per le gare di qualificazione al Mondiale in Qatar contro Sudan e Marocco ?? h… - ilRomanistaweb : ????Amadou #Diawara convocato dalla Guinea per le gare di qualificazione al Mondiale in Qatar contro Sudan e Marocco… -