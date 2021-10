Mark Zuckerberg in down: il blocco di ieri ha causato una perdita di 6 miliardi di dollari (Di martedì 5 ottobre 2021) È sulla bocca di tutti: il “trauma” vissuto ieri a causa del blocco dei maggiori social mondiali, ovvero Facebook, Instagram e Whatsapp ha causato diversi disagi. Questo a causa dell’entità del guasto, che è durato parecchie ore. Ma mentre noi ci scherzavamo su, però, Mark Zuckerberg non aveva proprio nulla da ridere. Come riportato questa notte dalla Rai, Facebook ha avuto una perdita del 5% in borsa. Questo significa che ogni ora di down è costata al papà del social circa 160 milioni di dollari, per una perdita totale di circa 6 miliardi di dollari. Blackout, Fb perde in Borsa il 5% Facebook, Instagram e WhatsApp, hanno gradualmente ricominciato a funzionare dopo che dal pomeriggio le app di ... Leggi su trashblog (Di martedì 5 ottobre 2021) È sulla bocca di tutti: il “trauma” vissutoa causa deldei maggiori social mondiali, ovvero Facebook, Instagram e Whatsapp hadiversi disagi. Questo a causa dell’entità del guasto, che è durato parecchie ore. Ma mentre noi ci scherzavamo su, però,non aveva proprio nulla da ridere. Come riportato questa notte dalla Rai, Facebook ha avuto unadel 5% in borsa. Questo significa che ogni ora diè costata al papà del social circa 160 milioni di, per unatotale di circa 6di. Blackout, Fb perde in Borsa il 5% Facebook, Instagram e WhatsApp, hanno gradualmente ricominciato a funzionare dopo che dal pomeriggio le app di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Facebook ha messo i 'profitti al di sopra della sicurezza' del pubblico. A denunciare il social di Mark Zuckerberg… - fanpage : Dopo quasi sette ore, i social network di Mark Zuckerberg sono finalmente tornati online. Cosa avrebbe provocato qu… - fanpage : Problemi in corso per i social di Mark Zuckerberg #Whatsappdown #instagramdown #facebookdown - alystrega : RT @byoblu: Sei ore di 'down' per i servizi di Mark Zuckerberg. Tante le coincidenze che potrebbero far pensare a qualcosa di più di un sem… - bendinelli2011 : RT @UnoFRAtanti: Mark Zuckerberg in questo momento. -