Margaret Atwood | chi è la scrittrice impegnata nel sociale che può vincere il Nobel

Margaret Atwood è una scrittrice, poetessa e saggista, è anche un'attivista e una donna impegnata nel sociale. È una delle figure più importanti della letteratura contemporanea, non solo in Canada ma in tutto il mondo. È una donna straordinaria, nonché favorita per il Nobel per la letteratura 2021. Sono convinta che i romanzi siano un mezzo per guardare la società, un punto d'incontro tra il linguaggio e quello che scegliamo di chiamare realtà, sebbene persino questa sia una materia molto malleabile. Margaret Atwood lo sa bene che il destino del futuro di tutti noi dipende dalla consapevolezza che abbiamo del mondo che abitiamo. Per questo lei racconta storie, per produrre la verità, per narrare la realtà sociale attraverso la ...

