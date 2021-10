Mara Venier senza trucco e senza filtri: sempre splendida (Di martedì 5 ottobre 2021) Mara Venier è una delle più note e amate conduttrici televisive di sempre. Ma l’avete mai vista senza trucco? Assolutamente bellissima! Mara Venier è una vera e propria icona della televisione italiana, ormai da tanti anni ci fa compagnia conducendo programmi seguitissimi come Domenica In e la Vita In Diretta. Non tutti sanno, inoltre, che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 5 ottobre 2021)è una delle più note e amate conduttrici televisive di. Ma l’avete mai vista? Assolutamente bellissima!è una vera e propria icona della televisione italiana, ormai da tanti anni ci fa compagnia conducendo programmi seguitissimi come Domenica In e la Vita In Diretta. Non tutti sanno, inoltre, che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

mrsdavid_malik : Giucas che segue solo l'hashtag Mara Venier ?????? #GFVIP - BaritaliaNews : Domenica In, le gemelle Kessler “Questa è l’ultima volta che ….”, Mara Venier resta senza parole - zazoomblog : Walter Nudo fa commuovere Mara Venier a Domenica In - #Walter #commuovere #Venier #Domenica - zazoomblog : Mara Venier gaffe a Domenica In per una foto delle gemelle Klesser - #Venier #gaffe #Domenica #delle - miss_clair_ : RT @GiorgiaMidili1: Ma colleghiamoci con Mara Venier che non starà capendo come mai non può fare le storie mentre cucina #instadown #whats… -