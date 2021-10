Maneskin, senza veli in attesa del nuovo singolo 'Mammamia' (Di martedì 5 ottobre 2021) Si tratta della US Alternative Radio, la chart compilata da Mediabase che monitora l'airplay di oltre 1800 media e che tra le altre cose viene pubblicata da USA Today , uno dei quotidiani più diffusi ... Leggi su repubblica (Di martedì 5 ottobre 2021) Si tratta della US Alternative Radio, la chart compilata da Mediabase che monitora l'airplay di oltre 1800 media e che tra le altre cose viene pubblicata da USA Today , uno dei quotidiani più diffusi ...

repubblica : Maneskin, senza veli in attesa del nuovo singolo 'Mammamia' - CorrNazionale : #Maneskin senza freni: pubblicano foto nudi su #Instagram e vanno a ruota libera nel nuovo singolo su francesi e ac… - tskeleee : @tornaacasa_ @sangiovstyle @reason_maneskin @sobinonconfusa noo nelle stanze qua può entrare chiunque nonono è senza privacy proprio - KristinaH95 : RT @Lety_2212: Per me sono e saranno per sempre Damiano e Victoria che vivono in simbiosi anche senza accorgersene?? #maneskin - athousandpiece : pensando a come i fan account coreani che chiudono per via dei concerti siano il corrispettivo di me che chiudo per… -