Mancini “Nations League e vincere fino ai Mondiali” (Di martedì 5 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Ha ragione Luis Enrique, prima o poi perderemo. A noi però piacerebbe andare avanti così fino a dicembre 2022, ma sappiamo che non sarà così semplice”. Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Uefa Nations League contro la Spagna, in programma domani sera alle ore 20.45 a Milano: “Vogliamo vincere sempre e continuare a migliorare il record di 37 risultati utili consecutivi, sappiamo che dipenderà parecchio da noi. Noi dobbiamo pensare che vogliamo vincere la partita di domani per andare in finale”. Per quel che riguarda la formazione, il Mancio, privo di Immobile e Belotti, dice: “Abbiamo qualche problema in attacco, abbiamo un centravanti che potrebbe essere Kean, l’altro Raspadori. Ci sono diverse ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Ha ragione Luis Enrique, prima o poi perderemo. A noi però piacerebbe andare avanti cosìa dicembre 2022, ma sappiamo che non sarà così semplice”. Così il ct della Nazionale, Roberto, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Uefacontro la Spagna, in programma domani sera alle ore 20.45 a Milano: “Vogliamosempre e continuare a migliorare il record di 37 risultati utili consecutivi, sappiamo che dipenderà parecchio da noi. Noi dobbiamo pensare che vogliamola partita di domani per andare in finale”. Per quel che riguarda la formazione, il Mancio, privo di Immobile e Belotti, dice: “Abbiamo qualche problema in attacco, abbiamo un centravanti che potrebbe essere Kean, l’altro Raspadori. Ci sono diverse ...

