Mancini | “All’estero i giovani si lanciano prima Rispetto alla Spagna siamo indietro sul possesso palla”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 ottobre 2021) Roberto, commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha presentato la semifinale di Nations League contro lain conferenza stampa.si, si dà più possibilità di sbagliare e dopo un paio d’anni hanno giocatori pronti, da questo punto di vista c’è differenza con l’Italia. Ci mancano i due centravanti dell’Europeo, ci sono Kean e Raspadori con tanti giocatori offensivi. Vogliamo sempre vincere, dipenderà da noi, anche seo poi perderemo. Mi piacerebbe andare avanti così fino ai Mondiali 2022 ma sarà difficile. La religione è molto importante per me, sono nato e cresciuto vicino ad un oratorio dove ho trascorso la mia infanzia. Chiesa non so se può giocare centravanti, forse col tempo potrà farlo come ha fatto col ...