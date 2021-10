Advertising

TgLa7 : ??ALLERTA ROSSA?? Oltre alla Liguria, la regione più colpita dal maltempo, il massimo grado di allerta è stato esteso… - TgLa7 : ??MALTEMPO??Peggiora la situazione in Liguria. Chiusi alcuni tratti di autostrade che collegano la regione con il Bas… - RegLiguria : [4/10-22.21] #AllertaMeteoLIG Toti: 'La perturbazione sta passando con una velocità maggiore di quello che ci si as… - ansa_liguria : Maltempo: Regione Liguria, 10 famiglie sfollate e 21 isolate - Lazio_TV : Roma. Civitavecchia, ma anche Latina e Rieti. -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Regione

ANSA Nuova Europa

Questo il report redatto da >Liguria a poche ore dal cessato allerta. "Abbiamo monitorato costantemente l'evoluzione dele della situazione in Liguria, per tutta la notte - spiegano ......il savonese la zona più colpita dalle precipitazioni " Abbiamo monitorato costantemente l'evoluzione dele della situazione in Liguria, per tutta la notte - spiegano il presidente di...“Questa notte di maltempo in Liguria si è conclusa fortunatamente senza fare ulteriori danni, l’allerta rossa su Savona e Genova stamattina è stata declassata in gialla fino alle 10, quando tutta la ...PALERMO (ITALPRESS) - Un violento nubifragio, accompagnato da raffiche di vento, si è abbattuto su Palermo, causando disagi alla circolazione stradale. De ...