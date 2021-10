Maltempo, piogge e allerta rossa in Piemonte: “Scuole chiuse ad Alessandria”. Liguria, migliora la situazione a Genova e nel Ponente (Di martedì 5 ottobre 2021) Resta l’allerta rossa per il Maltempo in Piemonte, dopo le precipitazioni che ieri hanno creato disagi e allagamenti in gran parte del nord-ovest. Dopo una notte caratterizzata da piogge e forte vento, la regione è ancora considerata al più alto livello di rischio idrogeologico e idraulico nella zona centro-orientale. Nella prima mattinata le precipitazioni, a carattere di rovescio, hanno fatto registrare i picchi più significativi tra Torinese e Biellese. migliora invece la situazione in Liguria, dove la perturbazione che ha fatto registrare venti fino a 100 km/h si è spostata, con conseguente declassamento del livello di rischio da rosso a giallo, mentre solo il Levante ligure rimane in allerta arancione. Piemonte, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Resta l’per ilin, dopo le precipitazioni che ieri hanno creato disagi e allagamenti in gran parte del nord-ovest. Dopo una notte caratterizzata dae forte vento, la regione è ancora considerata al più alto livello di rischio idrogeologico e idraulico nella zona centro-orientale. Nella prima mattinata le precipitazioni, a carattere di rovescio, hanno fatto registrare i picchi più significativi tra Torinese e Biellese.invece lain, dove la perturbazione che ha fatto registrare venti fino a 100 km/h si è spostata, con conseguente declassamento del livello di rischio da rosso a giallo, mentre solo il Levante ligure rimane inarancione., ...

