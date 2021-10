Maltempo in Toscana: temporali fino alla serata di mercoledì (Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo il bollettino emesso dalla Sala unificata della protezione civile regionale sono possibili temporali isolati un po' su tutta la Toscana dalla sera di oggi martedì, e nella giornata di domani mercoledì 6 ottobre L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo il bollettino emesso dSala unificata della protezione civile regionale sono possibiliisolati un po' su tutta lasera di oggi martedì, e nella giornata di domani6 ottobre L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Toscana Vento, mareggiate e temporali, è ancora allerta Lunga coda dell'ondata di maltempo che ha investito la Toscana nelle ultime 24 ore. La protezione civile regionale ha reso noto che permane un'allerta meteo di codice giallo permane fino alla tarda serata di oggi per mare ...

Maltempo, codice giallo per mareggiate e possibili temporali sparsi Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, accessibile dall'indirizzo ...

Meteo, allerta rossa in parte del Piemonte e Lombardia: nubifragi al Nord, in Liguria e Toscana La Stampa Maltempo in Toscana: temporali fino alla serata di mercoledì Secondo il bollettino emesso dalla Sala unificata della protezione civile regionale sono possibili temporali isolati un po' su tutta la Toscana dalla sera di oggi martedì, e nella giornata di domani ...

Maltempo: ancora piogge e temporali al Nord e sulle Marche Una serie di perturbazioni si stanno alternando sull'Italia, portando temporali sulle regioni settentrionali, specie quelle nordorientali, estendendosi poi alle Marche. Così una nuova allerta meteo de ...

