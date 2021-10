Maltempo in Sicilia: disagi a Palermo, tornado su Catania (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Maltempo è arrivato in Sicilia e sta facendo sentire i suoi effetti, con un'azione che gradualmente è andata ad interessare buona parte del territorio dell'isola. Pioggia particolarmente forte si è abbattuta già in mattinata su Palermo, generando disagi considerevoli soprattutto al traffico. Le autovetture hanno, infatti, dovuto fare i conti con la necessità di muoversi su strade allagate e particolarmente trafficate. Non sono mancate, inoltre, le chiamate ai Vigili del Fuoco. Ma è su Catania che, nel pomeriggio, si è creata la situazione che ha destato maggiore preoccupazione. Maltempo su Palermo: voli dirottati Il nubifragio che si è abbattuto in mattinata sul capoluogo non ha reso solo problematici gli spostamenti urbani, ma anche quelli aerei. Per quattro ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 5 ottobre 2021) Ilè arrivato ine sta facendo sentire i suoi effetti, con un'azione che gradualmente è andata ad interessare buona parte del territorio dell'isola. Pioggia particolarmente forte si è abbattuta già in mattinata su, generandoconsiderevoli soprattutto al traffico. Le autovetture hanno, infatti, dovuto fare i conti con la necessità di muoversi su strade allagate e particolarmente trafficate. Non sono mancate, inoltre, le chiamate ai Vigili del Fuoco. Ma è suche, nel pomeriggio, si è creata la situazione che ha destato maggiore preoccupazione.su: voli dirottati Il nubifragio che si è abbattuto in mattinata sul capoluogo non ha reso solo problematici gli spostamenti urbani, ma anche quelli aerei. Per quattro ...

Advertising

DPCgov : ??Unità di crisi #maltempo, agg. ore 9.30 #5ottobre. Continua senza sosta il lavoro del Sistema di… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Maltempo in Sicilia: spettacolare downburst su Catania (nessuna tromba d'aria)) è stato pubblic… - meteoredit : #Maltempo, violentissimo #temporale colpisce #Catania: fra poco su Meteored Italia il racconto di quanto accaduto.… - ilSicilia : #Cronaca #allerta Maltempo: ancora allerta gialla per la Sicilia - sister7277 : @Fedestiltskin Federica, ma tu sei in Sicilia se non sbaglio, ho sentito di danni provocati dal maltempo nello s… -