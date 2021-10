Maltempo: fulmine danneggia campanile nel Casertano (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un fulmine si è abbattuto sul campanile alto circa venti metri della chiesa di Sant’Alfonso Maria dei Liguori a San Felice a Cancello (Caserta), provocando danni a parte della copertura in muratura della struttura e ad una campana. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Caserta con una squadra e un’autoscala, che ha consentito di rimuovere le parti pericolanti e mettere in sicurezza la struttura. Sono state chiuse alla viabilità le strade adiacenti la chiesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Unsi è abbattuto sulalto circa venti metri della chiesa di Sant’Alfonso Maria dei Liguori a San Felice a Cancello (Caserta), provocando danni a parte della copertura in muratura della struttura e ad una campana. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Caserta con una squadra e un’autoscala, che ha consentito di rimuovere le parti pericolanti e mettere in sicurezza la struttura. Sono state chiuse alla viabilità le strade adiacenti la chiesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

