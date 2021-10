Maltempo | forte tornado a Catania | danni e feriti FOTO

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 5 ottobre 2021) Prima delle 15.30 la città è stata colpita da una violenta tempesta che ha sradicato alberi e fatto cadere lampioni. Il Comune, sulla sua pagina Facebook, ha invitato i cittadini a prestare "la massima attenzione" e a "non uscire di casa se non per motivi d'urgenza"