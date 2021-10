Maltempo. Domani scuole chiuse a Catania (Di martedì 5 ottobre 2021) Domani scuole chiuse a Catania per consentire verifiche a scuole ed edifici cittadini. Dopo il terribile, e imprevisto, fenomeno atmosferico di oggi il sindaco Salvo Pogliese, d’intesa con il Prefetto, ha deciso di disporre la Sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado della Città, la chiusura dei parchi comunali e del cimitero, per consentire di verificare i danni agli edifici, pubblici e privati, alle strade, ai parchi e ovunque serva. La Direzione Manutenzioni e la Protezione Civile sono già a lavoro da ore. Si invita alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti, anche per la giornata di Domani, per consentire alle squadre di emergenza di lavorare al ripristino rapido delle condizioni di sicurezza. Appena pronta, l’ordinanza ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 5 ottobre 2021)per consentire verifiche aed edifici cittadini. Dopo il terribile, e imprevisto, fenomeno atmosferico di oggi il sindaco Salvo Pogliese, d’intesa con il Prefetto, ha deciso di disporre la Sospensione delle attività didattiche delledi ogni ordine e grado della Città, la chiusura dei parchi comunali e del cimitero, per consentire di verificare i danni agli edifici, pubblici e privati, alle strade, ai parchi e ovunque serva. La Direzione Manutenzioni e la Protezione Civile sono già a lavoro da ore. Si invita alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti, anche per la giornata di, per consentire alle squadre di emergenza di lavorare al ripristino rapido delle condizioni di sicurezza. Appena pronta, l’ordinanza ...

Advertising

iinnmyblood : domani scuole chiuse per maltempo???????????? - FraLauricella : RT @TgrRaiSicilia: Maltempo. Verifica dei danni. Domani scuole chiuse a Catania. L'annuncio del sindaco Salvo Pogliese. - TgrRaiSicilia : Maltempo. Verifica dei danni. Domani scuole chiuse a Catania. L'annuncio del sindaco Salvo Pogliese. - liolilioo : l’unica cosa buona che ha portato il maltempo di oggi è che domani con l’allerta meteo chiudono le scuole e non mi interrogano di italiano - infoitinterno : Maltempo, allerta gialla per temporali domani 6 ottobre: le 10 regioni a rischio -