Maltempo | domani a Pozzuoli chiusi parchi | scuole e cimiteri

(Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Per le avverse condizioni meteo previste ancora pered anche in considerazione di quanto successo oggi, con diverse strade invase da fango e detriti e la chiusura di via Pergolesi per il cedimento di una parte del muro perimetrale del carcere femminile, il sindaco diVincenzo Figliolia ha disposto perla chiusura delledi ogni ordine e grado sull’intero territorio cittadino. Resterannoanche il cimitero e ipubblici cittadini (Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

