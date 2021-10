Maltempo a Roma, decine di interventi della Polizia Locale da Castel Fusano a Marconi (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – Sono circa un centinaio gli interventi della Polizia Locale sul territorio capitolino a causa della forte pioggia caduta nella notte fra il 4 e il 5 ottobre (leggi qui). Le pattuglie hanno provveduto alla messa in sicurezza di alcune aree con chiusura momentanea di strade interessate da allagamenti e caduta rami e alberi, nonché al rilievo di eventuali danni causati dal Maltempo. Leggi anche Il Meteo Meteo martedì: forte perturbazione in transito sull’Italia, con temporali e nubifragi I principali interventi hanno riguardato le zone di Castel Fusano e Primavalle, in particolare via Pietro Bembo. E ancora: via Guglielmo Marconi (all’altezza con via Cristoforo Colombo), via delle Vigne, via ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 ottobre 2021)– Sono circa un centinaio glisul territorio capitolino a causaforte pioggia caduta nella notte fra il 4 e il 5 ottobre (leggi qui). Le pattuglie hanno provveduto alla messa in sicurezza di alcune aree con chiusura momentanea di strade interessate da allagamenti e caduta rami e alberi, nonché al rilievo di eventuali danni causati dal. Leggi anche Il Meteo Meteo martedì: forte perturbazione in transito sull’Italia, con temporali e nubifragi I principalihanno riguardato le zone die Primavalle, in particolare via Pietro Bembo. E ancora: via Guglielmo(all’altezza con via Cristoforo Colombo), via delle Vigne, via ...

patty75443750 : Arriva il maltempo laggiù c'è Roma nn oso immaginare cosa stia facendo ?? - AnsaRomaLazio : Maltempo: allagamenti e alberi caduti a Roma. Circa cento interventi dei vigili nella notte #ANSA - CasilinaNews : Linee Roma-Napoli, Roma-Nettuno: treni in tilt per danni provocati dal maltempo. Le info - MARTEMAN2 : RT @aridatececonte: Maltempo, disastri in Piemonte, Liguria e Lombardia. Se capita a Roma, è colpa daaaaa' a Raggi. Se capita altrove, è… - paons9193 : Roma è l'unica città al Mondo in cui potete trovare 2 città e a seconda del tempo, potete trovarci pure Venezia. #maltempo #Roma -