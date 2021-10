Madre di 3 figli vuole uccidersi buttandosi da un ponte: salvata da Martina, la carabiniera marchigiana che le parla per 4 ore (Di martedì 5 ottobre 2021) PERAROLO DI CADORE - Il cuore grande, la professionalità e la dedizione di Martina Pigliapoco, carabiniera di Osimo in servizo a Cortina, hanno salvato la vita di una giovane donna Voleva buttarsi da ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 5 ottobre 2021) PERAROLO DI CADORE - Il cuore grande, la professionalità e la dedizione diPigliapoco,di Osimo in servizo a Cortina, hanno salvato la vita di una giovane donna Voleva buttarsi da ...

