Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi ancora insieme | le nuove indiscrezioni

(Di martedì 5 ottobre 2021)ha più volte smentito le voci di un flirt con, spiegando che si tratta solo di una grande amicizia. Tuttavia il noto imprenditore, fratello 71enne dell'ex presidente del Consiglio Silvio, sembra passare molto tempo con l'ex velina, come rivelano le recenti immagini esclusive pubblicate dal settimanale "Oggi". Nelle foto, infatti,va a prendere spessoper trascorrereil fine settimana o per passare una piacevole serata in due. Insomma, sembra che lo scoop uscito lo scorso giugno non sia affatto una "fake news", come lo aveva subito etichettato l'ex velina di Striscia la notizia. "No, sono single e conc'è ...

Advertising

imperiotetas : RT @fotosdefamosas: Maddalena Corvaglia #Max #desnuda + en - imperiotetas : RT @fotosdefamosas: Maddalena Corvaglia #Max #desnuda + en - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Maddalena Corvaglia in un centro di bellezza ?????????? - fotosdefamosas : Maddalena Corvaglia #Max #desnuda + en - fotosdefamosas : Maddalena Corvaglia #Max #desnuda + en -

Ultime Notizie dalla rete : Maddalena Corvaglia

OGGI

paolo berlusconi a casa di7 Da www.oggi.it Il venerdì la passa a prendere per passare insieme il weekend. La sera si ferma per una cena a due. Insomma, le immagini esclusive del settimanale Oggi raccontano ...Il fratello del Cavaliere paparazzato ogni fine settimana in compagnia della showgirl, ma lei nega la relazione. Sono già diverse volte che l'ex velinasmentisce i rumors che la vorrebbero coinvolta in una relazione con il fratello del Cavaliere, Paolo Berlusconi . A sua difesa, diceva che tra loro vi era solo una forte amicizia e ...Elisabetta Canalis racconta il suo radicale cambiamento che l'ha resa irriconoscibile. Ecco come ha fatto e cosa è scattato in lei a seguito della gravidanza.Lei italiana, lui americano; lei showgirl e modella, lui chirurgo: è questo l’identikit di Elisabetta Canalis e Brian Perri. Ma come si sono conosciuti?