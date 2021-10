M5s fuori dai giochi a Torino, la grillina Sganga attacca: «Conte festeggiava a Napoli? Si mette la faccia dove si perde» (Di martedì 5 ottobre 2021) Mentre a Roma e Torino i risultati delle elezioni comunali stavano condannando Virginia Raggi e Valentina Sganga a una sonora sconfitta, il leader del M5s Giuseppe Conte era già a Napoli per festeggiare con il suo ex ministro, Gaetano Manfredi, la vittoria sull’onda dell’asse Pd-M5s. Una scelta che non è piaciuta soprattutto alla candidata torinese, fuori dal ballottaggio dopo cinque anni di amministrazione Appendino, che ai microfoni della Tgr Piemonte non ha potuto nascondere la sua amarezza: «Conte? Non l’ho sentito e mi è dispiaciuta la presenza solo a Napoli… Per ripartire, per ricostruire, bisogna metterci la faccia anche dove si perde, come a Torino e Roma». Proprio in quelle ... Leggi su open.online (Di martedì 5 ottobre 2021) Mentre a Roma ei risultati delle elezioni comunali stavano condannando Virginia Raggi e Valentinaa una sonora sconfitta, il leader del M5s Giuseppeera già aper festeggiare con il suo ex ministro, Gaetano Manfredi, la vittoria sull’onda dell’asse Pd-M5s. Una scelta che non è piaciuta soprattutto alla candidata torinese,dal ballottaggio dopo cinque anni di amministrazione Appendino, che ai microfoni della Tgr Piemonte non ha potuto nascondere la sua amarezza: «? Non l’ho sentito e mi è dispiaciuta la presenza solo a… Per ripartire, per ricostruire, bisognarci laanchesi, come ae Roma». Proprio in quelle ...

