Lutto per Mara Maionchi: vero dramma a Italia's Got Talent (Di martedì 5 ottobre 2021) Mara Maionchi: in queste ore, la conduttrice radiofonica e Talent scout musicale, vive un momento personale molto particolare. Mara Maionchi Lutto (instagram)Mara, 80 anni compiuti lo scorso aprile, energia da vendere e una presenza fissa in televisione con la sua esperienza nel mondo dello spettacolo, ma anche la sua grande umanità, ha subito una gravissima perdita. Come testimonia una sua storia pubblicata oggi sul suo profilo instagram, Mara, come personaggio simbolo della trasmissione Italia's Got Talent, e a nome di tutta la redazione e dello staff del programma, piange la scomparsa di un giovanissimo ballerino.

I funerali di Francesca Bellucci: a Vinci palloncini bianchi e tanta gente Vinci (Firenze), 5 ottobre 2021 - Tanta gente e un lancio simbolico di palloncini bianchi per un lutto che ha sconvolto Vinci . La città ha dato il suo ultimo saluto a Francesca Bellucci , 39 anni, la donna morta in un incidente stradale lungo via Sottopoggio per San Donato, tra le ...

Calcio dilettanti in lutto per la morte a 83 anni di Guido Bozzola, presidente della Voluntas Novara

Reitano in lutto: è morto il sindaco Salvatore Villardita È morto la notte scorsa Salvatore Villardita, sindaco di Reitano, un piccolo paese della provincia di Messina. Villardita, che aveva 70 anni, era stato eletto nel 2018 con una lista civica e quasi il ...

