Luserna San Giovanni. Medhi Hounafi arrestato per l’omicidio di Carmen De Giorgi

(Di martedì 5 ottobre 2021) I Carabinieri hanno tratto in arresto. Il marocchino di 34 anni è accusato di avere uccisoDe. La donna di 44 anni è stata assassinata nel bar Primavera aSan(Torino). L’efferato femminicidio è avvenuto attorno all’1:30 della notte.avrebbe tentato di avvicinareDecon avances insistenti, respinte dalla vittima. Dopo averla accoltellata alla schiena, il marocchino ha ferito anche altre due donne nel bar. Le altre due donne non sono in pericolo di vita. Al momento dell’aggressione, pare che il trentenne fosse seduto al tavolo con. Dopo, lo straniero si è dato alla fuga. A dare l’allarme ...

Ultime Notizie dalla rete : Luserna San

È successo tutto questa notte in un bar diGiovanni , nel Pinerolese, in Piemonte , e non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato alla furia dell'uomo che è stato poi ...E' accaduto in un bar diGiovanni, nel Pinerolese, dove i hanno arrestato un uomo. Il delitto nel bar Primavera, in via I Maggio. I carabinieri del Comando provinciale di stanno ...I Carabinieri hanno tratto in arresto Medhi Hounafi. Il marocchino di 34 anni è accusato di avere ucciso Carmen De Giorgi. La donna di 44 anni è stata ...Un cittadino marocchino è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso a coltellate una donna di 44 ani, dentro un bar di Luserna San Giovanni, in ...