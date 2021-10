L'uomo che vendette la sua pelle, Monica Bellucci nella clip in esclusiva del film (Di martedì 5 ottobre 2021) Ecco una clip in esclusiva de L'uomo che vendette la sua pelle: il film con Monica Bellucci uscirà nelle sale giovedì 7 ottobre 2021 L'uomo che vendette la sua pelle, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è il primo titolo tunisino ad aver ottenuto una candidatura agli Oscar come miglior film internazionale. La pellicola, con un'inedita Monica Bellucci, uscirà nelle sale giovedì 7 ottobre 2021 distribuito da Wanted. nella clip che potete vedere sopra, Sam ha appena finito un servizio fotografico, Soraya gli si avvicina e gli dice: "presto le tue foto faranno il giro di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 ottobre 2021) Ecco unainde L'chela sua: ilconuscirà nelle sale giovedì 7 ottobre 2021 L'chela sua, di cui vi presentiamo una videoin, è il primo titolo tunisino ad aver ottenuto una candidatura agli Oscar come migliorinternazionale. La pellicola, con un'inedita, uscirà nelle sale giovedì 7 ottobre 2021 distribuito da Wanted.che potete vedere sopra, Sam ha appena finito un servizio fotografico, Soraya gli si avvicina e gli dice: "presto le tue foto faranno il giro di ...

Advertising

lapoelkann_ : Oggi il Peres Center commemora i cinque anni dalla scomparsa del Presidente. Un uomo che ha creduto nel dialogo e h… - fattoquotidiano : LE FOTO RIDICOLE Come è possibile che un uomo generoso come Silvio Berlusconi non abbia intorno nessuno che gli di… - TeresaBellanova : Abbiamo fatto una lunga battaglia sulla doppia preferenza di genere, per dare pienezza alla nostra democrazia. Ogg… - SilviaGiomi : RT @mautortorella: Tanti si sono scandalizzati per la vicequestore di Roma che in piazza criticava il #greenpass. Ma che dovremmo dire allo… - quartobloccoRo : RT @principessamapi: 'Il tempo umano non ruota in cerchio, ma avanza veloce in linea retta. E' per questo che l'uomo non può essere felice,… -