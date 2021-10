L' unica vittoria netta del centrodestra in Calabria | Occhiuto raccoglie l' eredità di Jole Santelli

Advertising

you_trend : In #Calabria, si va verso la conferma della vittoria (ampiamente prevista) di #Occhiuto. Questa è, al momento, l'un… - MGAlbanesi : Vittoria a Milano: merito di Sala? Piuttosto demerito di #Fontana, dopo i disastri delle sue ordinanze (ricordate i… - Daline_09_1999 : @GiuseppeConteIT Sig. Conte, Virginia Raggi, sulla carta, poteva essere l'unica vittoria del M5S in questa tornata… - globalistIT : - imperianews_it : Diano Marina, vittoria di Za Garibaldi, l'ex sindaco Chiappori: 'Sa amministrare, unica scelta possibile. Se vuole… -

Ultime Notizie dalla rete : unica vittoria

La decisione di Berlusconi viene sottolineata anche da Antonio Tajani, venuto in Calabria per festeggiare la: 'Una scelta che si é rivelata vincente e la Calabria ha fatto un regalo al ......un numero più elevato di chaches di vincita in modo tale da aumentare le probabilità di...condizione da ricordare è inquadrare il QR Code e giocare entro le ore 19.30 del giorno dell'...Scelta di continuità quella della Calabria che, dopo avere eletto nel gennaio 2020 Jole Santelli - prematuramente scomparsa ad ottobre dello scorso anno - ha affidato il compito di guidare la Regione ...VIGARANO MAINARDA. Per una manciata di voti il centrodestra conquista il Comune e Davide Bergamini è il nuovo sindaco. Un testa a testa, con Lisa Pancaldi della civica ViviAmo Vigarano, che ci ha sper ...