Lulù Selassiè: la sua reazione durante la lettera della ex di Manuel (Di martedì 5 ottobre 2021) La reazione di Lulù Selassiè In questi giorni ad attirare l’attenzione del web è stato il legame nato tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. I due infatti si sono avvicinati sempre di più, e nonostante la gelosia della Principessa sembrerebbe che la relazione proceda a gonfie vele. Solo ieri sera il nuotatore è stato protagonista L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 5 ottobre 2021) LadiIn questi giorni ad attirare l’attenzione del web è stato il legame nato traBortuzzo. I due infatti si sono avvicinati sempre di più, e nonostante la gelosiaPrincipessa sembrerebbe che la relazione proceda a gonfie vele. Solo ieri sera il nuotatore è stato protagonista L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

martasullenubi : Quella di ieri sera, per me, è una puntata vergognosa. Ecco i motivi: 1) il commento di Katia sulle esperienze di G… - Novella_2000 : Lulù, una telecamera fissa su di lei riprende la sua reazione durante la lettera della ex di Manuel (VIDEO) #gfvip - IsaeChia : #GfVip 6, Lulù e Clarissa Selassiè contro gli autori: “Mandano le clip dove passiamo per pazze” Le due tornano poi… - blogtivvu : Il segreto choc di Lulù Selassié: “Ero terrorizzata, mi costringeva a fare certe robe” #gfvip - IsaeChia : #GfVip 6, Lulù Selassiè nella notte confida un doloroso segreto del suo passato Dopo la puntata la principessa si… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassiè Grande Fratello Vip, Davide Silvestri contro le sorelle Selassié: "Fanno le vittime, ma si rovinano da sole" ...mostrato a Davide e a tutti i concorrenti del programma alcuni filmati in cui le sorelle Selassiè ... Leggi anche Lulù e Clarissa contro la produzione del Gf Vip Davide , come riporta Biccy, ha poi ...

Grande Fratello Vip, Clarissa e Lulù Selassié: "Caro Gf metti i video giusti, Soleil è cattiva" Le sorelle Selassiè tornano all'attacco contro Soleil Sorge Lulù e Clarissa si sono nuovamente scagliate contro Soleil . Alle due sorelle Selassiè , come riporta Biccy, non è per niente piaciuta la ...

Manuel Bortuzzo ecco cosa pensano i suoi genitori di Lul Selassi le loro parole Gossip News ...mostrato a Davide e a tutti i concorrenti del programma alcuni filmati in cui le sorelle... Leggi anchee Clarissa contro la produzione del Gf Vip Davide , come riporta Biccy, ha poi ...Le sorelletornano all'attacco contro Soleil Sorgee Clarissa si sono nuovamente scagliate contro Soleil . Alle due sorelle, come riporta Biccy, non è per niente piaciuta la ...