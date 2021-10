Lulù Selassié insiste al GF Vip 6 | la sorella Jessica costretta a portarla via | la scenata in camera da letto

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 ottobre 2021) Nell’ultima puntata del GF Vip 6 ampio spazio a Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ha parlato anche del suo rapporto conad Alfonso Signorini, ribadendo però che vuole andarci piano. Il momento più toccante è arrivato però con la lettera scritta dalla sua ex fidanzata Federica, che era anche presente in studio ma ha preferito non intervenire in diretta. Ecco, la diretta. Spento il collegamento con lo studio,non ha fatto mistero di voler dormire con Manuel Bortuzzo, a cui si è subito avvicinata chiedendo coccole e abbracci. Il nuotatore non è sembrato cambiare idea e ha anche tentato di far capire alla principessa che deve imparare a stare da sola al reality, senza cercarlo in continuazione. Parole al vento, viene da dire, perché poco prima che si spegnessero le luci della Casa lei ha fatto ...