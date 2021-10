Luis Enrique | “Siamo tra le 4 migliori in Europa L’Italia solo ai rigori ci riuscì a battere | non ci fu superiore”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il CT della Spagna,, ha parlato in vista della gara condi Nations League, analizzando che tipo di gara si attende. Queste le sue parole: “Italia più forte della Spagna? Non lo so, ma come al solito sarò ambizioso e cercherò di vincere la gara fin dall’inizio. Col mio staff abbiamo riflettuto, è vero che ci sono molte defezioni ma ci sono tanti giocatori convocabili per la nazionale spagnola ed è qualcosa di molto positivo per noi e spero di poter tradurre questa ambizione in prestazioni importanti”. Chi può aiutarla di più in attacco?“Non si tratta del singolo, agiamo da squadra in attacco e in difesa. Cercheremo di adattarci ai nostri avversari, proveremo a costruire più occasioni da gol, di mantenere il pallino del gioco e di segnare. E’ una gara molto stimolante, c’è una bella posta in palio”. Ci sono rischi ...