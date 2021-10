Luis Enrique prima di Italia-Spagna di Nations League: “Bel match…” (Di martedì 5 ottobre 2021) È stata la squadra che più ha messo in difficoltà la Nazionale di calcio Italiana di Roberto Mancini ad Euro 2020. Nella semifinale giocata a Londra, la compagine azzurra riuscì a prevalere sulla formazione iberica soltanto ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari. Una sfida complicata per gli Azzurri che, alla fine, prevalsero dal dischetto con qualche tentennamento. A distanza di qualche mese, Luis Enrique ed il suo tiki-taka sono pronti a ritentare l’assalto ai neo campioni d’Europa nella semifinale di questa sera di Nations League. Il mister asturiano si è detto pronto per la rivincita. Le parole di Luis Enrique prima di Italia-Spagna Ecco le dichiarazioni dell’attuale Commissario ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) È stata la squadra che più ha messo in difficoltà la Nazionale di calciona di Roberto Mancini ad Euro 2020. Nella semifinale giocata a Londra, la compagine azzurra riuscì a prevalere sulla formazione iberica soltanto ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari. Una sfida complicata per gli Azzurri che, alla fine, prevalsero dal dischetto con qualche tentennamento. A distanza di qualche mese,ed il suo tiki-taka sono pronti a ritentare l’assalto ai neo campioni d’Europa nella semifinale di questa sera di. Il mister asturiano si è detto pronto per la rivincita. Le parole didiEcco le dichiarazioni dell’attuale Commissario ...

Advertising

infoitsport : 'Perché non hai portato Fabian in Nazionale?'. La risposta di Luis Enrique - infoitsport : Luis Enrique all'attacco: 'Scelte discutibili? Non vi leggo nemmeno, conosco il calcio meglio di voi' - TuckerSamuel1 : RT @Gazzetta_it: Luis Enrique: 'Italia? Per me la più forte del mondo. Ma non temiamo nessuno' - PawOnMyHeart : @RaiSport @RaiUno @AurelioCapaldi E comunque, se uno proprio deve perdere, meglio farlo contro una squadra bella e… - LazioNews_24 : Le parole di #LuisEnrique in conferenza stampa -