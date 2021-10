Luce dei tuoi occhi terza puntata: trama e anticipazioni 5 ottobre 2021 (Di martedì 5 ottobre 2021) Luce DEI tuoi occhi SECONDA puntata. Torna in prima serata su Canale 5 martedì 5 ottobre 2021 la nuova fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Luce dei tuoi occhi terza puntata. Dopo la scoperta sul suo passato Davide si allontana da Luisa. Emma si avvicina con cautela ad Enrico e l’attrazione tra i due è palese; ma quando lei dietro richiesta di Miranda la accompagna dai nonni, Enrico si risente percependo questo come un gesto di invadenza nella loro vita famigliare. Nel garage dei suoceri di Enrico, Emma vede una vecchia auto verde che sembra ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 5 ottobre 2021)DEISECONDA. Torna in prima serata su Canale 5 martedì 5la nuova fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Di seguitodella. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGdei. Dopo la scoperta sul suo passato Davide si allontana da Luisa. Emma si avvicina con cautela ad Enrico e l’attrazione tra i due è palese; ma quando lei dietro richiesta di Miranda la accompagna dai nonni, Enrico si risente percependo questo come un gesto di invadenza nella loro vita famigliare. Nel garage dei suoceri di Enrico, Emma vede una vecchia auto verde che sembra ...

