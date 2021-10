Luce dei tuoi occhi, terza puntata stasera su Canale 5: la trama (Di martedì 5 ottobre 2021) stasera su Canale 5 in prima serata torna la fiction Luce dei tuoi occhi, con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno: ecco la trama della terza puntata. Luce dei tuoi occhi, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, torna stasera su Canale 5 alle 21:30 in via del tutto eccezionale: visti gli ottimi ascolti, infatti, la rete ha deciso di non mandarla in onda nel consueto slot del mercoledì sera per evitare lo scontro con la partita della Nazionale italiana di calcio, domani sera su Rai1. La trama della terza puntata, in onda dunque in questo martedì 5 ottobre 2021, anticipa che un'attrazione irrefrenabile avvicina ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 ottobre 2021)su5 in prima serata torna la fictiondei, con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno: ecco ladelladei, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, tornasu5 alle 21:30 in via del tutto eccezionale: visti gli ottimi ascolti, infatti, la rete ha deciso di non mandarla in onda nel consueto slot del mercoledì sera per evitare lo scontro con la partita della Nazionale italiana di calcio, domani sera su Rai1. Ladella, in onda dunque in questo martedì 5 ottobre 2021, anticipa che un'attrazione irrefrenabile avvicina ...

