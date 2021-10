LUCE DEI TUOI OCCHI, TERZA PUNTATA: EMMA DENUNCIA ENRICO, VALENTINA SI RISVEGLIA? (Di martedì 5 ottobre 2021) Terzo appuntamento, eccezionalmente di martedì, in prima serata su Canale 5, con l’avvincente giallo melò “LUCE dei TUOI OCCHI” che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La seconda PUNTATA ha interessato 2,87 milioni di telespettatori con il 15,45% di share. La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI. Soggetto e sceneggiature sono di Eleonora Fiorini e Davide Sala. LUCE dei TUOI OCCHI – Trama TERZA PUNTATA Dopo la scoperta sul suo passato, Davide si ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 5 ottobre 2021) Terzo appuntamento, eccezionalmente di martedì, in prima serata su Canale 5, con l’avvincente giallo melò “dei” che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La secondaha interessato 2,87 milioni di telespettatori con il 15,45% di share. La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI. Soggetto e sceneggiature sono di Eleonora Fiorini e Davide Sala.dei– TramaDopo la scoperta sul suo passato, Davide si ...

