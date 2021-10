Luce dei tuoi occhi, stasera 5 ottobre in tv: trama e anticipazioni episodi, cast, quante puntate sono (Di martedì 5 ottobre 2021) Torna, eccezionalmente di martedì, la serie di successo di Canale 5 Luce dei tuoi occhi, la fiction che ha debuttato due settimane fa in prima serata e che sta già appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Ma cosa succederà a Emma (Anna Valle)? Riuscirà a trovare sua figlia che pensava morta? Luce dei tuoi occhi, stasera 5 ottobre in tv: anticipazioni episodi Dopo la scoperta sul suo passato, Davide di allontana da Luisa, mentre Emma con cautela si avvicina a Enrico: l’attrazione tra i due è evidente, non si può nascondere. Ma quando Emma, dietro richiesta di Miranda, accompagna la giovane dai nonni, Enrico si risente, ci resta male perché percepisce il gesto come una sorta di invadenza nella loro vita. Nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Torna, eccezionalmente di martedì, la serie di successo di Canale 5dei, la fiction che ha debuttato due settimane fa in prima serata e che sta già appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Ma cosa succederà a Emma (Anna Valle)? Riuscirà a trovare sua figlia che pensava morta?deiin tv:Dopo la scoperta sul suo passato, Davide di allontana da Luisa, mentre Emma con cautela si avvicina a Enrico: l’attrazione tra i due è evidente, non si può nascondere. Ma quando Emma, dietro richiesta di Miranda, accompagna la giovane dai nonni, Enrico si risente, ci resta male perché percepisce il gesto come una sorta di invadenza nella loro vita. Nel ...

