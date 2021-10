Luce dei tuoi occhi anticipazioni: trama della nuova puntata della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno (Di martedì 5 ottobre 2021) Cambia giorno di programmazione la nuova fiction di Canale5 che sposta la trasmissione delle sue puntate al martedì. Luce dei tuoi occhi con Anna Valle ad interpretare protagonista Emma, una ballerina di fama mondiale alla ricerca della verità riguardante sua figlia scomparsa svariati anni prima, torna in onda per la terza volta martedì 5 ottobre 2021 ovviamente sul quinto canale a partire dalle ore 21:30 circa. Le anticipazioni dei due episodi della terza puntata di stagione. Luce dei tuoi occhi: la terza puntata in onda martedì 5 ottobre 2021 Cambia giorno di programmazione la messa in onda ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 ottobre 2021) Cambia giorno di programmazione ladi Canale5 che sposta la trasmissione delle sue puntate al martedì.deiconad interpretare protagonista Emma, una ballerina di fama mondiale alla ricercaverità riguardante sua figlia scomparsa svariati anni prima, torna in onda per la terza volta martedì 5 ottobre 2021 ovviamente sul quinto canale a partire dalle ore 21:30 circa. Ledei due episoditerzadi stagione.dei: la terzain onda martedì 5 ottobre 2021 Cambia giorno di programmazione la messa in onda ...

