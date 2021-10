Luca Salomone, Rinascere Imprenditore: il Bestseller su come raggiungere il successo in campo immobiliare (Di martedì 5 ottobre 2021) Milano, 05.10.2021 – Secondo i dati dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), quest’anno il PIL italiano crescerà del 5,8% rispetto al 2020, così da tornare nel corso del prossimo anno ai livelli pre-pandemia. La cosa interessante da sottolineare è che tali tassi di crescita non si vedevano addirittura dal Dopoguerra. Motivo per il quale vale la pena credere che la luce alla fine del tunnel si inizi finalmente a intravedere anche in un settore assai caro agli italiani, l’immobiliare. Per tutti quegli agenti immobiliari che desiderano portare la propria vita ad un livello superiore, esce oggi il libro di Luca Salomone “Rinascere Imprenditore. come Vivere La Vita Di successo Che Hai Sempre Desiderato e Realizzarti come Agente ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 ottobre 2021) Milano, 05.10.2021 – Secondo i dati dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), quest’anno il PIL italiano crescerà del 5,8% rispetto al 2020, così da tornare nel corso del prossimo anno ai livelli pre-pandemia. La cosa interessante da sottolineare è che tali tassi di crescita non si vedevano addirittura dal Dopoguerra. Motivo per il quale vale la pena credere che la luce alla fine del tunnel si inizi finalmente a intravedere anche in un settore assai caro agli italiani, l’. Per tutti quegli agenti immobiliari che desiderano portare la propria vita ad un livello superiore, esce oggi il libro diVivere La Vita DiChe Hai Sempre Desiderato e RealizzartiAgente ...

