Lpga Tour | cancellato torneo ' Toto Japan Classic'

Ultime Notizie dalla rete : Lpga Tour

E' stato cancellato dal calendario del Lpga Tour 2021 il 'Toto Japan Classic'. Originariamente in programma dal 4 al 7 novembre a Shiga, in Giappone, il torneo non si giocherà - nonostante le restrizioni legate alla pandemia siano state allentate - a causa delle difficoltà logistiche legate ai viaggi internazionali e alla quarantena. Sebastian Korda, figlio dei campioni del tennis Petr Korda e Regina Rajchrtova (e fratello delle stelle Lpga Jessica Korda e Nelly Korda) e residente in Florida, Sebastian ha conquistato il suo primo titolo a livello Tour a Parma.