Love is in the air, anticipazioni oggi 5 ottobre: furioso litigio tra Eda e Serkan

anticipazioni della puntata di oggi, martedì 5 ottobre, di Love is in the Air. Secondo appuntamento della settimana in onda con la variazione di orario, intorno alle 16.50. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul? Eda va a casa di Serkan a riprendersi le sue cose, ma le trova già impacchettate e pronte per essere portate via. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadrà oggi 4 ottobre ai due protagonisti della romantica soap ora che la storia sta andando in una direzione molto strana? Eda si è addormentata sul letto di Serkan dopo essersi ...

Ultime Notizie dalla rete : Love the ROMA CAPUT DISCO - In streaming su Vimeo E' uscito a settembre il documentario Roma Caput Disco , lavoro iniziato nel 2010 e ispirato al libro "I Love The Nightlife" dei due dj romani Corrado Rizza e Marco Trani. Dopo la scomparsa del dj Marco Trani nel 2013, Corrado Rizza ha lasciato il lavoro nel cassetto per tanto tempo, per completarlo ...

Tutti i dischi dei Depeche Mode, dal peggiore al migliore In realtà, all'interno della discografia dei Depeche Mode, A Broken Frame è un album di tutto rispetto, nel quale un pop affine a quello di Speak & Spell ( The Meaning Of Love ) sfuma in una ...

Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 4 ottobre 2021 ComingSoon.it Love is in the air anticipazioni turche: Ceren mette Eda in grave pericolo Le cose cambieranno, come svelato in Love is in the air anticipazioni turche , nelle puntate che in Italia andranno in onda prossimamente. Ceren lascerà Ferit e si renderà conto di essere innamorata d ...

Love is in the air SERIE TV. Love Is In The Air, l'anticipazione del 6 ottobre L'anticipazione della puntata di Love is in the Air che andrà in onda mercoledì 6 ottobre ...

