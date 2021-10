Love is in the Air, anticipazioni oggi 5 ottobre: Eda nel letto di Serkan (Di martedì 5 ottobre 2021) anticipazioni della puntata di martedì 5 ottobre di Love is in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50, dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda? Selin porta avanti il suo piano e fa preparare le valigie con gli effetti personali di Eda. La Yildiz ha una crisi di pianto, sviene e si addormenta Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 5 ottobre 2021)della puntata di martedì 5diis in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50, dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadràed Eda? Selin porta avanti il suo piano e fa preparare le valigie con gli effetti personali di Eda. La Yildiz ha una crisi di pianto, sviene e si addormenta Articolo completo: dal blog SoloDonna

