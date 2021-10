Love is in the air, anticipazioni al 15 ottobre: Eda si fidanza con Deniz, ma... (Di martedì 5 ottobre 2021) Eda sarà disposta a tutto pur di far tornare la memoria al suo amato Serkan e per tale motivo, chiederà aiuto al suo amico d'infanzia Deniz Saraçhan. La ragazza, come rivelano le anticipazioni al 15 ottobre, chiederà all'amico di fingere di essere il suo fidanzato, in modo tale da suscitare gelosia in Serkan Bolat. Love is in the air, trame: Serkan chiede a Selin di sposarlo Serkan farà rientro ad Istanbul dopo aver vissuto due mesi in SLovenia in seguito ad un incidente aereo e sarà accompagnato dalla sua ex Selin Atakan, la quale ha approfittato del fatto che lui abbia perso la memoria per fargli credere che Eda si sia avvicinata a lui soltanto per poter entrare in possesso delle quote della Art Life. Il giovane, nonostante alcuni flashback del passato con Eda protagonista, ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 5 ottobre 2021) Eda sarà disposta a tutto pur di far tornare la memoria al suo amato Serkan e per tale motivo, chiederà aiuto al suo amico d'infanziaSaraçhan. La ragazza, come rivelano leal 15, chiederà all'amico di fingere di essere il suoto, in modo tale da suscitare gelosia in Serkan Bolat.is in the air, trame: Serkan chiede a Selin di sposarlo Serkan farà rientro ad Istanbul dopo aver vissuto due mesi in Snia in seguito ad un incidente aereo e sarà accompagnato dalla sua ex Selin Atakan, la quale ha approfittato del fatto che lui abbia perso la memoria per fargli credere che Eda si sia avvicinata a lui soltanto per poter entrare in possesso delle quote della Art Life. Il giovane, nonostante alcuni flashback del passato con Eda protagonista, ...

