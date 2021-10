Lo streetwear di Ikea arriva in Italia | diventerà un cult come le sneakers Lidl?

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il prossimo giorno di pioggia potreste orgogliosamente sfoggiare un cappellino blu delle stesso tessuto delle borse di(talmente pop che anche Balenciaga le ha usateispirazione). Dal 14 ottobre è disponibile anche in, nei negozi e online, la linea di abbigliamento Efterträda, creata dal colosso svedese dell’arredamento low cost. Lanciata lo scorso dicembre sul mercato giapponese, la capsule collection dicomprende, oltre al cappello da pescatore Knorva in vendita a due euro, anche t-shirt e felpe bianche con il logoe codice a barre del prodotto più noto dell’azienda, la libreria Billy. E ancora asciugamani, borracce e shopping bag. Se la collezione diavrà lo stesso successo delledellasarà il ...

DailyLuxury04 : #IKEA lancia la sua prima collection #streetwear . La Capsule Collection EFTERTRÄDA (dal 14 ottobre 2021) si declin… - 24moda : Ikea porta in Italia la sua collezione streetwear: è pronto lo sbarco nella moda?

