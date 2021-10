Lo Russo chiude avanti di cinque punti. L’ipotesi della nuova Sala Rossa (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo spoglio delle 919 sezioni elettorali della città di Torino si è concluso a tarda notte. E ha confermato le prime proiezioni con un centrosinistra avanti di cinque punti sul centrodestra. Stefano Lo Russo ha infatti incassato il 43,86 per cento delle preferenze con il 38,90 di Paolo Damilano. Non supera la soglia del 10 per cento invece il Movimento 5 Stelle che con la candidata Valentina Sganga si ferma al 9,01. Insomma, si attende il turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre per conoscere il nome del futuro sindaco anche se quei cinque punti percentuali in più rappresentano già un buon vantaggio per il centro sinistra. Intanto, alla luce delle preferenze espresse per il consiglio comunale, si fanno le ipotesi della nuova ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo spoglio delle 919 sezioni elettoralicittà di Torino si è concluso a tarda notte. E ha confermato le prime proiezioni con un centrosinistradisul centrodestra. Stefano Loha infatti incassato il 43,86 per cento delle preferenze con il 38,90 di Paolo Damilano. Non supera la soglia del 10 per cento invece il Movimento 5 Stelle che con la candidata Valentina Sganga si ferma al 9,01. Insomma, si attende il turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre per conoscere il nome del futuro sindaco anche se queipercentuali in più rappresentano già un buon vantaggio per il centro sinistra. Intanto, alla luce delle preferenze espresse per il consiglio comunale, si fanno le ipotesi...

